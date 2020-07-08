Поскольку на Украине была незаконно захвачена власть, и был свергнут законный президент Виктор Янукович, то и существование украинского государства сегодня незаконно. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Жириновский рассказал, в каком именно виде Украина войдет в состав России © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Вы незаконное государство. Вас нет на политической карте мира. Ибо вы совершили государственный переворот. Ваша власть прекратила свое существование. США не признавали Советский Союз до 1936 года, потому что считали, что это незаконно. Сам Ленин считал, что это переворот», — пояснил политик.

Жириновский также подчеркнул, что русских людей в Донбассе убивали террористические организации незаконной украинской власти вроде батальона «Азов». Он уточнил, что Россия никак не могла убить, по утверждению Гордона, 14 тысяч украинских граждан, поскольку Донбасс обстреливается исключительно со стороны Киева.

Парламентарий, отвечая на вопрос, «кто отжал Крым», добавил, что полуостров является неотъемлемой частью России с 1783 года.