Интервью Гордона с Жириновским было опубликовано на сайте радиостанции «Комсомольская правда», поскольку сам журналист отказывается разместить его в интернете якобы из-за провокационных заявлений политика, после чего они оба могут угодить в тюрьму.
«Вы незаконное государство. Вас нет на политической карте мира. Ибо вы совершили государственный переворот. Ваша власть прекратила свое существование. США не признавали Советский Союз до 1936 года, потому что считали, что это незаконно. Сам Ленин считал, что это переворот», — пояснил политик.
Жириновский также подчеркнул, что русских людей в Донбассе убивали террористические организации незаконной украинской власти вроде батальона «Азов». Он уточнил, что Россия никак не могла убить, по утверждению Гордона, 14 тысяч украинских граждан, поскольку Донбасс обстреливается исключительно со стороны Киева.
Парламентарий, отвечая на вопрос, «кто отжал Крым», добавил, что полуостров является неотъемлемой частью России с 1783 года.