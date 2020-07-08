У Украины, как у искусственного образования вроде Косово или Северного Кипра, нет будущего. Поэтому после краха США она рано или поздно войдет в состав России в виде губерний. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Подобные вопросы вредны. Жириновский раскрыл правду о своем украинском происхождении © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Малороссия и Новороссия — это Россия. Вы войдете в состав России как губернии. 17 губерний достаточно. В каждой чтобы было по 5 млн. Но у вас и населения-то не наберется. Вас 30 млн. Это на 6 губерний. Шести губернии достаточно вам. На Белоруссию достаточно двух губерний по 5 млн. Прибалтика и Молдавия даже на одну губернию не тянут. Азербайджан тянет — почти на 8 млн», — подчеркнул политик.

Жириновский отметил, что Украина как государство появилось только в советское время, а затем первые президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук договорились незаконно разделить страну, чтобы каждый «царек управлял на своей территории».

Он добавил, что рядовые граждане никогда не простят им подписание «незаконных» Беловежских соглашений, а новые европейские политики рано или поздно заставят Украину вернуться в состав российского государства.