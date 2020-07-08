Интервью Гордона с Жириновским было опубликовано на сайте радиостанции «Комсомольская правда», поскольку сам журналист отказывается разместить его в интернете якобы из-за провокационных заявлений политика, после чего они оба могут угодить в тюрьму.
«Малороссия и Новороссия — это Россия. Вы войдете в состав России как губернии. 17 губерний достаточно. В каждой чтобы было по 5 млн. Но у вас и населения-то не наберется. Вас 30 млн. Это на 6 губерний. Шести губернии достаточно вам. На Белоруссию достаточно двух губерний по 5 млн. Прибалтика и Молдавия даже на одну губернию не тянут. Азербайджан тянет — почти на 8 млн», — подчеркнул политик.
Жириновский отметил, что Украина как государство появилось только в советское время, а затем первые президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук договорились незаконно разделить страну, чтобы каждый «царек управлял на своей территории».
Он добавил, что рядовые граждане никогда не простят им подписание «незаконных» Беловежских соглашений, а новые европейские политики рано или поздно заставят Украину вернуться в состав российского государства.