После выхода из состава Российской империи и Советского Союза все страны стали жить хуже, жертв стало больше, и мир в целом стал неспокойнее, а сама Украина загнала себя в западню и может погибнуть. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Подобные вопросы вредны. Жириновский раскрыл правду о своем украинском происхождении © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Сегодня Украина себя загнала в западню и может вообще погибнуть в результате столкновения двух глыб, Америки и России. Для Украины там места не будет. Здесь опасно вам. Поэтому вы должны считать себя русскими, чтобы никто не замышлял использовать Украину как место для агрессии против России», — подчеркнул политик.

Жириновский добавил, что русскими должны считать себя жители всех стран на территории бывшей Российской империи, потому что понятие «русский» объединяет людей не только по языковому принципу, но и по принадлежности к общему пространству.

Гордон уже брал интервью у известного крымского политика Натальи Поклонской и у бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, позднее объяснив, что интервью якобы были сделаны при содействии украинских спецслужб, а флеш-накопители с материалами переданы в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу о Крыме и Донбассе.