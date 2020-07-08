Интервью Гордона с Жириновским было опубликовано на сайте радиостанции «Комсомольская правда», поскольку сам журналист отказывается разместить его в интернете якобы из-за провокационных заявлений политика, после чего они оба могут угодить в тюрьму.
«Сегодня Украина себя загнала в западню и может вообще погибнуть в результате столкновения двух глыб, Америки и России. Для Украины там места не будет. Здесь опасно вам. Поэтому вы должны считать себя русскими, чтобы никто не замышлял использовать Украину как место для агрессии против России», — подчеркнул политик.
Жириновский добавил, что русскими должны считать себя жители всех стран на территории бывшей Российской империи, потому что понятие «русский» объединяет людей не только по языковому принципу, но и по принадлежности к общему пространству.
Гордон уже брал интервью у известного крымского политика Натальи Поклонской и у бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, позднее объяснив, что интервью якобы были сделаны при содействии украинских спецслужб, а флеш-накопители с материалами переданы в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу о Крыме и Донбассе.