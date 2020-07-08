Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает вредным вопросы, когда акцентируется внимание на национальности человека, религиозных взглядах или социальном происхождении. Он заявил об этом в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

«Чтобы не было проникновения заразы»: Жириновский призвал наглухо закрыть границу с Украиной © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Ранее Гордон задал Жириновскому вопрос, не считает ли он себя украинцем из-за того, что его дед по отцовской линии жил на территории современной Ровненской области.

«Я считаю, что это вообще вредные вопросы и вредное ощущение. Как армянин в Москве себя должен чувствовать? Не армянином? Мол, ты же москвич. Поэтому когда вы делаете упор на национальность, религию, классовый подход, это очень плохо. Ваши родители были коммунистами, Дмитрий Ильич? Коммунисты. Это чувствуется в вас. Поэтому не надо подхода, когда есть оценочный момент. Вы спрашиваете, не чувствую ли я себя украинцем. А зачем мне чувствовать себя украинцем? Это вы должны чувствовать себя русскими», — сказал парламентарий.

Жириновский подчеркнул, что понятие «русский» объединяет людей не только по общему языку, который «все знают», но и по принадлежности к общему пространству, несмотря на то, что сегодня «столбы пограничные и какая-то история другая».

Политик отметил, что понятия «украинский мир» сегодня не существует, но есть понятие «русский мир», поэтому все люди, которые проживают на территории бывшей Российской империи должны считать себя русскими.

Депутат добавил, что после выхода из состава Российской империи и Советского Союза все страны стали жить хуже, жертв стало больше, и мир в целом стал неспокойнее, а сама Украина загнала себя в западню и может погибнуть.

Гордон уже брал интервью у известного крымского политика Натальи Поклонской и у бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, позднее объяснив, что интервью якобы были сделаны при содействии украинских спецслужб, а флеш-накопители с материалами переданы в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу о Крыме и Донбассе.