Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что с точки зрения географии его происхождение можно считать украинским, но в чисто национальном плане украинцем он себя никогда не ощущал. Он заявил об этом в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Выкинул и растоптал. Жириновский жестко пригрозил украинскому McDonald's © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Дед Жириновского по отцу Исаак Эйдельштейн жил в округе Костополя (сейчас Ровненская область Украины), был уважаемым человеком и имел деревообрабатывающую фабрику.

«С точки зрения географии, конечно. Это та территория, которая под Польшей была определенное время, и уже 80 лет — территория Украины. Это география. Но в семье у них был русский язык, польский и французский. Украинского не было», — сказал парламентарий, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что у него в какой-то степени украинские корни.

При этом Жириновский подчеркнул, что не никогда не ощущал себя украинцем в национальном плане, потому что всегда считал себя русским. По его словам, он ездил на Украину, но никогда не ощущал, что это была чужая страна, потому что раньше страна была общая.

Политик отметил, что даже не ощущает себя москвичом, потому что он родился не в Москве, хотя живет в российской столице уже 56 лет. Он добавил, что подобная постановка вопроса вообще вредна, когда акцентируется внимание на национальности человека, его религиозных взглядах и социальном происхождении.

Ранее Гордон уже брал интервью у известного крымского политика Натальи Поклонской и у бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, позднее объяснив, что интервью якобы были сделаны при содействии украинских спецслужб, а флеш-накопители с материалами переданы в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу о Крыме и Донбассе.