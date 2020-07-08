Служба безопасности Украины (СБУ) назвала недопустимым заявление экс-главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой о том, что Международный валютный фонд (МВФ) должен заморозить свои выплаты Украине до назначения нового независимого руководителя НБУ. Об этом пресс-служба СБУ заявила в Facebook 8 июля

МВФ отреагировал на вероятное увольнение главы Нацбанка Украины © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Служба безопасности Украины считает недопустимым объявление заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере, и негативно повлиять на ситуацию в стране», — говорится в сообщении СБУ.

Также Служба безопасности призвала всех экс-чиновников воздержаться от подобных комментариев и заботиться о национальных интересах Украины, а не «сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства».

В начале июля Яков Смолий, занимавший пост главы НБУ с марта 2018 года, написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на банк. МВФ после этого увольнения заявил, что Украина должна сохранять независимость своего Центробанка после смены руководителя.

Ранее МВФ одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в $5 миллиардов. Первый транш в $2,1 миллиарда страна уже получила.