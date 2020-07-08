Ранее Гонтарева дала интервью изданию Central Banking, в котором заявила, что МВФ стоит забрать у Украины последний предоставленный транш и приостановить сотрудничество до тех пор, пока не будет назначен новый независимый глава Национального банка.
«Служба безопасности Украины считает недопустимым объявление заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере, и негативно повлиять на ситуацию в стране», — говорится в сообщении СБУ.
Также Служба безопасности призвала всех экс-чиновников воздержаться от подобных комментариев и заботиться о национальных интересах Украины, а не «сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства».
В начале июля Яков Смолий, занимавший пост главы НБУ с марта 2018 года, написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на банк. МВФ после этого увольнения заявил, что Украина должна сохранять независимость своего Центробанка после смены руководителя.
Ранее МВФ одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в $5 миллиардов. Первый транш в $2,1 миллиарда страна уже получила.