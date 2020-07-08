Кабмин Украины назначил Тараса Креминя новым уполномоченным по защите государственного языка. Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в Facebook 8 июля

Знатока делового украинского хотят сделать языковым омбудсменом Украины © img.novosti-n.org | img.novosti-n.org | Перейти в фотобанк Татьяну Монахову после того, как она подала заявление об отставке по собственному желанию. «Сегодня путем рейтингового голосования на должность уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Креминя Тараса Дмитриевича», — написал Мокан. Креминь — бывший депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт», профессор Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования. В середине мая 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Действующий президент Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона, так как он, по его словам, был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью».