С 1 июля Германия начала полугодовое председательство в Совете ЕС. Механизм председательства позволяет стране-члену ЕС на полгода взять на себя роль лидера союза в решении актуальных вопросов повестки дня.
«Приоритетом Германии в председательстве в ЕС станет усиление европейского единства для выхода из кризиса. Мы хотим не только стабилизировать Европу в краткосрочной перспективе, мы хотим создать Европу надежды, Европу, уверенную в себе, внимательную к инновациям, которые позволят сохранить ее место на международной арене», — заявила Меркель.
Она предложила при выполнении этих задач опираться на совместное германо-французское предложение, предусматривающее создание фонда для восстановления экономики ЕС, объем которого должен составить 500 миллиардов евро.
Канцлер ФРГ также убеждена, что «по одиночке никто не пройдет этот кризис» пандемии, в связи с чем призвала страны Евросоюза к солидарности в преодолении последствий пандемии. Она напомнила, что лейтмотивом председательства Германии является лозунг «Совместно. Сделаем Европу снова сильной».