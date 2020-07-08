Германия в роли председателя Совета ЕС намерена работать не только над восстановлением европейской экономики в краткосрочной перспективе, но и гарантировать Евросоюзу сохранение его места в международном сообществе. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 8 июля, представляя Европарламенту программу на ближайшие полгода, передает РИА Новости

Одним из приоритетов Германии во главе Совета ЕС будет укрепление отношений с РФ — посол ФРГ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Приоритетом Германии в председательстве в ЕС станет усиление европейского единства для выхода из кризиса. Мы хотим не только стабилизировать Европу в краткосрочной перспективе, мы хотим создать Европу надежды, Европу, уверенную в себе, внимательную к инновациям, которые позволят сохранить ее место на международной арене», — заявила Меркель.

Она предложила при выполнении этих задач опираться на совместное германо-французское предложение, предусматривающее создание фонда для восстановления экономики ЕС, объем которого должен составить 500 миллиардов евро.

Канцлер ФРГ также убеждена, что «по одиночке никто не пройдет этот кризис» пандемии, в связи с чем призвала страны Евросоюза к солидарности в преодолении последствий пандемии. Она напомнила, что лейтмотивом председательства Германии является лозунг «Совместно. Сделаем Европу снова сильной».