Ранее сообщалось, что «Фортуна» вышла из немецкого порта Мукран, который является логистической базой «Северного потока-2».
В настоящий момент судно находится в проливе Кадетринне Балтийского моря в территориальных водах Дании — более чем в 200 км от недостроенного отрезка трубопровода, который расположен к юго-востоку от острова Борнхольм. Порт Муркан же находится ближе от этого участка — примерно в 120 км.
По данным порталов, конечная цель «Фортуны» — порт Муркан, откуда баржа и вышла. Она должна вернуться туда 1 октября.
Тем временем в Муркане остается другое судно, которое может начать строительство «Северного потока-2», — «Академик Черский». В отличие от «Фортуны» он уже сейчас имеет право начать строительство.
Ранее Дания выдала оператору проекта Nord Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство «Северного потока-2» в своих водах. Теперь компании можно использовать при реализации проекта не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным, поскольку подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химоружием.
Такими судами являются «Фортуна» и «Академик Черский».
К работе по укладке труб можно вернуться не ранее 3 августа, когда завершается период апелляции по этому решению.