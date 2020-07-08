Трубоукладочная баржа «Фортуна», которая может быть задействована в достройке газопровода «Северный поток-2», направилась в противоположную от недостроенного участка трубопровода сторону. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking

Способная достроить «Северный поток-2» баржа покинула логистическую базу в Германии © мртс.рф

В настоящий момент судно находится в проливе Кадетринне Балтийского моря в территориальных водах Дании — более чем в 200 км от недостроенного отрезка трубопровода, который расположен к юго-востоку от острова Борнхольм. Порт Муркан же находится ближе от этого участка — примерно в 120 км.

По данным порталов, конечная цель «Фортуны» — порт Муркан, откуда баржа и вышла. Она должна вернуться туда 1 октября.

Тем временем в Муркане остается другое судно, которое может начать строительство «Северного потока-2», — «Академик Черский». В отличие от «Фортуны» он уже сейчас имеет право начать строительство.

Ранее Дания выдала оператору проекта Nord Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство «Северного потока-2» в своих водах. Теперь компании можно использовать при реализации проекта не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным, поскольку подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химоружием.

Такими судами являются «Фортуна» и «Академик Черский».

К работе по укладке труб можно вернуться не ранее 3 августа, когда завершается период апелляции по этому решению.