Украинский лоукостер авиакомпания SkyUp приостановила продажу билетов на большинство международных направлений до 1 августа, оставив рейсы лишь в Тирану и Бургас. Об этом 8 июля сообщает Lowcostavia

Украинцы больше всего интересуются поездками в три страны – МИД © REUTERS, Alkis Konstantinidis показывает, что SkyUp отменил все собственные международные регулярные рейсы до августа, за исключением рейсов из Киева в Тирану (Албания) и Бургас (Болгария).

Полностью отменены рейсы SkyUp в 2020 году из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья в Барселону, из Одессы и Запорожья в Ларнаку и Львова, Харькова и Запорожья в Бургас.

В продаже авиакомпании SkyUp есть международные регулярные рейсы в Тирану, а с 24 июля — из Киева в Бургас. Все остальные рейсы SkyUp отложены как минимум до 1 августа.

Кроме того, SkyUp убрал из продажи рейсы в Бургас из Харькова, Запорожья и Львова, в Барселону из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья, из Ларнаки в Запорожье и Одессу.