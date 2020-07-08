Система бронирования перевозчика показывает, что SkyUp отменил все собственные международные регулярные рейсы до августа, за исключением рейсов из Киева в Тирану (Албания) и Бургас (Болгария).
Полностью отменены рейсы SkyUp в 2020 году из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья в Барселону, из Одессы и Запорожья в Ларнаку и Львова, Харькова и Запорожья в Бургас.
В продаже авиакомпании SkyUp есть международные регулярные рейсы в Тирану, а с 24 июля — из Киева в Бургас. Все остальные рейсы SkyUp отложены как минимум до 1 августа.
Кроме того, SkyUp убрал из продажи рейсы в Бургас из Харькова, Запорожья и Львова, в Барселону из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья, из Ларнаки в Запорожье и Одессу.