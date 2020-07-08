Неизвестные устроили стрельбу в американском городе Патерсоне (штат Нью-Джерси), в результате чего семь человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал WABC 8 июля

Стрельба на протестах в США: пострадавший в тяжелом состоянии © REUTERS, Lindsey Wasson

«Четыре человека получили серьезные травмы и были срочно отправлены в Региональный медицинский центр Святого Иосифа. Трое других появились в больнице через некоторое время с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, неизвестные, открывшие стрельбу, скрылись с места происшествия на автомобиле.

Мотив стрелков неизвестен. Связано ли это с антирасистскими протестами, также не уточняется.

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за расовую справедливость, организуя и проводя погромы.