Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 7 июля, после 23:00 (6:00 8 июля мск).
«Четыре человека получили серьезные травмы и были срочно отправлены в Региональный медицинский центр Святого Иосифа. Трое других появились в больнице через некоторое время с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, неизвестные, открывшие стрельбу, скрылись с места происшествия на автомобиле.
Мотив стрелков неизвестен. Связано ли это с антирасистскими протестами, также не уточняется.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за расовую справедливость, организуя и проводя погромы.