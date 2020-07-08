Пожар в Луганской области: выдвинуты три версии, одна из них — поджог
Пожар в Луганской области: выдвинуты три версии, одна из них — поджог
© REUTERS, State Emergency Service of Ukraine
Встреча проходит в формате видеоконференции.

«Началось очередное заседание ТКГ, украинская сторона призывает к установлению режима тишины в связи с ситуацией в Луганской области», — говорится в сообщении.

Ермак отметил, что очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Он также сообщил, что место чрезвычайного происшествия посетил президент Украины Владимир Зеленский. Главе государства доложили, что ликвидация возгорания осложняется близостью линии разграничения.    