Встреча проходит в формате видеоконференции.
«Началось очередное заседание ТКГ, украинская сторона призывает к установлению режима тишины в связи с ситуацией в Луганской области», — говорится в сообщении.
Ермак отметил, что очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.
Он также сообщил, что место чрезвычайного происшествия посетил президент Украины Владимир Зеленский. Главе государства доложили, что ликвидация возгорания осложняется близостью линии разграничения.