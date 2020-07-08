Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на заседании Трехсторонней контактной группы изложил ситуацию с пожарами в Луганской области, которые практически дошли до линии разграничения. Об этом 8 июля сообщает Офис президента Украины

Пожар в Луганской области: выдвинуты три версии, одна из них — поджог © REUTERS, State Emergency Service of Ukraine «Началось очередное заседание ТКГ, украинская сторона призывает к установлению режима тишины в связи с ситуацией в Луганской области», — говорится в сообщении. Ермак отметил, что очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново. Он также сообщил, что место чрезвычайного происшествия посетил президент Украины Владимир Зеленский. Главе государства доложили, что ликвидация возгорания осложняется близостью линии разграничения.