Администрация США обуреваема желанием сдерживать всех, кроме себя, в то время как Москва заинтересована в развитии нормального диалога со всеми странами, в том числе с Вашингтоном. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции после переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза 8 июля, передает РИА Новости

Третья сила. Эксперты о роли России в противостоянии США — Китай © AP, Andy Wong, File Марк Эспер по итогам первого года на посту заявил об успешном «сдерживании» России и Китая.

«Если он (Эспер. — Ред.) считает главной задачей своего ведомства <…> сдерживание России и Китая, это значит, что такую философию исповедует нынешняя американская администрация, которая буквально обуреваема желанием сдерживать всех, кроме самой себя… Такая философия руководителя Пентагона, конечно, вызывает сожаление, потому что мы заинтересованы в развитии нормального диалога со всеми странами, включая такую страну, как США», — сказал Лавров.

Он добавил, что Москва хотела бы, чтобы все страны, особенно ведущие державы мира, выстраивая политику на международной арене, ставили бы себе главной целью не сдерживание кого-то, а обеспечение стратегической стабильности на основе баланса интересов всех государств.