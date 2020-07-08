«В этом году гречкой засеяли на 10 тыс. га больше — 74 тыс. га. Однако необходимо, чтобы начали закупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением. Пока есть вопросы к ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. — Ред.), Аграрному фонду», — сказал он.
При этом Петрашко отметил, что министерство разрабатывает способы, как это сделать прозрачно, но не назвал причину такой инициативы.
Ранее сообщалось, что с началом карантина в некоторых магазинах страны стоимость гречки выросла в среднем на 50%. Одной из причин могло стать закрытие Россией экспорта круп.