Правительство Украины намерено закупать гречку в резерв. Об этом 8 июля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

«В этом году гречкой засеяли на 10 тыс. га больше — 74 тыс. га. Однако необходимо, чтобы начали закупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением. Пока есть вопросы к ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. — Ред.), Аграрному фонду», — сказал он.

Объемы урожая на Украине снизятся на 10%, но гречки и гороха станет больше © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что с началом карантина в некоторых магазинах страны стоимость гречки выросла в среднем на 50%. Одной из причин могло стать закрытие Россией экспорта круп.