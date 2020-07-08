Отмечается, что боеприпасы похитил и вывез из воинской части военнослужащий Вооруженных сил Украины. Затем он планировал их перепродать.
«Оперативники спецслужбы задокументировали продажу злоумышленником двух гранат Ф-1 и РГД-5. Также из тайника правоохранители изъяли 4,9 кг тротила, 17 гранат РГД-5, 11 гранат Ф-1 и 2 мины», — говорится в сообщении.
По заключению экспертов, в случае неконтролируемой детонации средств поражения создавалась угроза обесточивания нескольких районов области. Задержанному военнослужащему уже сообщено о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины.