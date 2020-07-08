Служба безопасности Украины выявила в Одессе тайник с арсеналом боеприпасов, расположенный вблизи важных энергетических объектов региона. Об этом 8 июля сообщается на сайте ведомства

СБУ поймала пограничников, которые продавали личную информацию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Оперативники спецслужбы задокументировали продажу злоумышленником двух гранат Ф-1 и РГД-5. Также из тайника правоохранители изъяли 4,9 кг тротила, 17 гранат РГД-5, 11 гранат Ф-1 и 2 мины», — говорится в сообщении.

По заключению экспертов, в случае неконтролируемой детонации средств поражения создавалась угроза обесточивания нескольких районов области. Задержанному военнослужащему уже сообщено о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины.