Поползли слухи: в Сети обсуждают беременность Мендель от Зеленского

Так, основатель политического движения в поддержку Порошенко «25%», известный порохобот Роман Реведжук 8 июля опубликовал на своей странице в Facebook провокационный пост, в котором высказал предположение о беременности Мендель от своего шефа.
«What? Мендель беременна от Зеленского?» — удивляется журналист, далее идет набор нецензурных выражений.
Также о возможном служебном романе Зеленского и Мендель рассказал на своем YouTube-канале бывший лидер партии «5.10» Геннадий Балашов.
По его данным, слухи о том, что Мендель — беременная любовница президента, распространяются в правительственном квартале.