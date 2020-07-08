Поползли слухи: в Сети обсуждают беременность Мендель от Зеленского

В Сети расползаются слухи о любовной связи между президентом Украины Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем Юлией Мендель

«Зеленский переживал»: Мендель рассказала, как президент отреагировал на беспорядки в Новых Санжарах © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Роман Реведжук 8 июля опубликовал на своей странице в Facebook провокационный пост, в котором высказал предположение о беременности Мендель от своего шефа.

«What? Мендель беременна от Зеленского?» — удивляется журналист, далее идет набор нецензурных выражений.

Также о возможном служебном романе Зеленского и Мендель рассказал на своем YouTube-канале бывший лидер партии «5.10» Геннадий Балашов.

По его данным, слухи о том, что Мендель — беременная любовница президента, распространяются в правительственном квартале.