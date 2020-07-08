Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 8 июля сообщило Центральное телевидение Китая

Третья сила. Эксперты о роли России в противостоянии США — Китай © AP, Andy Wong, File

«Си Цзиньпин подчеркнул, что <…> Китай готов и впредь твердо поддерживать друг друга с Россией, решительно выступать против уничтожения внешнего вмешательства, защищать свой национальный суверенитет, безопасность, интересы развития и защищать общие интересы обеих сторон», — говорится в сообщении.

Председатель КНР также оценил взаимную поддержку стран в период пандемии и выразил надежду, что стороны и впредь будут укреплять сотрудничество в сфере высоких технологий, исследований и разработок в области вакцин, лекарств и биобезопасности.

Китай также выразил готовность тесно сотрудничать с Россией в таких форматах, как ООН, выступая против гегемонии и односторонних действий.

В свою очередь Путин сказал, что принятие конституционных поправок в России помогло сохранить долгосрочную политическую стабильность страны, лучше защитить национальный суверенитет и противостоять внешнему вмешательству. Он также поблагодарил за участие почетного караула Народно-освободительной армии Китая в военном параде на Красной площади.

«Российская сторона рассматривает отношения с Китаем как высший приоритет дипломатии и готова работать с Китаем, чтобы продолжать содействовать прагматичному сотрудничеству в различных областях между двумя странами, укреплять стратегические связи и координацию в рамках Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций и поддерживать глобальную стратегическую стабильность и безопасность», — процитировал телеканал российского лидера.

Кроме того, Путин выразил соболезнование в связи с наводнением и геологическими катастрофами на юге Китая, и Си Цзиньпин выразил благодарность за это.