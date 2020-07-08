Узбекистан намерен принять участие в программе США по верификации и поддержке инфраструктурных инвестиций Blue Dot. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций: вызов мировой гегемонии США? © РИА Новости, | Перейти в фотобанк Сардор Умурзаков и главный исполнительный директор Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Адам Бойлер по итогам переговоров в начале июля приняли совместное заявление о дальнейшем углублении сотрудничества в области инвестиций и инфраструктурного развития.

«DFC приветствовал намерение и заинтересованность Узбекистана стать частью инициативы Blue Dot Network, призванной стимулировать приток долгосрочных иностранных инвестиций в проекты, соответствующие международным стандартам развития, включая открытость, прозрачность и финансовую устойчивость», — говорится в тексте заявления.

По данным МИВТ, стороны договорились о взаимодействии при реализации стратегических инфраструктурных проектов в Узбекистане в области энергетики, транспорта, образования и здравоохранения с привлечением средств DFC.

В 2019 году министр торговли США Уилбур Росс на полях саммита лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточно-Азиатского саммита в Бангкоке презентовал программу Blue Dot — государственно-частную инициативу в масштабе Индо-Тихоокеанского региона и всего мира, разработанную совместно госагентствами США, Австралии и Японии. Программа ориентирована на те же площадки, на которых действует китайская программа «Один пояс — один путь».