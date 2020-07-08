На ролике видно, как Порошенко в сопровождении охраны проходит мимо собравшихся у суда людей. Он пожимает руки своим сторонникам, охранник расталкивает тех, кто стоит на пути экс-президента. Когда Порошенко подходит к оператору «Нашего Киева», он с силой толкает рукой камеру.
Сегодня Печерский суд продолжает избирать меру пресечения Порошенко, который является подозреваемым по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко в обход СНБО. Следствие просит назначить меру пресечения в виде личного обязательства с запретом на выезд за границу.