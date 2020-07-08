Экс-президент Украины Петр Порошенко, проходя к Печерскому суду мимо журналистов и своих сторонников, разбил камеру журналистов. Соответствующее видео 8 июля опубликовали в Facebook

Порошенко провозгласил себя лидером украинской оппозиции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Сегодня Печерский суд продолжает избирать меру пресечения Порошенко, который является подозреваемым по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко в обход СНБО. Следствие просит назначить меру пресечения в виде личного обязательства с запретом на выезд за границу.

