Американский рэп-исполнитель Канье Уэст собирается участвовать в президентских выборах в США в 2020 году в качестве независимого кандидата. Он заявил об этом в интервью журналу Forbes 8 июля

Партизанская война или противостояние? Что ждёт США в ноябре после выборов президента и Конгресса © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Илон Маск, но многие эксперты выразили сомнение в политическом успехе рэпера, поскольку он вступил в президентскую гонку очень поздно.

«Я бы баллотировался как республиканец, если бы [действующего президента, кандидата от Республиканской партии Дональда] Трампа не было. Я буду участвовать как независимый кандидат, если Трамп будет в гонке», — сказал Уэст, подчеркнув, что он больше не поддерживает нынешнего главу Белого дома, несмотря на то, что был его сторонником последние годы.

В то же время музыкант раскритиковал и выдвигающегося от демократов бывшего вице-президента Джозефа Байдена, припомнив тому слова «если вы не голосуете за меня, то вы не темнокожий», адресованные афроамериканскому сообществу. По мнению Уэста, такие высказывания являются проявлением расизма.

Рэпер сообщил, что в качестве кандидата на пост вице-президента он выбрал своего друга — священника из штата Вайоминг Мишеля Тидболла. Слоганом избирательной кампании станет слово «ДА».

Говоря о внешнеполитическом курсе, Уэст отметил, что он еще «не сформулировал его», но намерен «защищать Америку». Он также заявил, что любит Китай и считает, что пандемия — не его вина.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.