На прошлой неделе депутаты оппозиционной группы Pro Moldova, партий «Шор» и «Платформа Достоинство и правда» бойкотировали работу молдавского парламента, в результате чего не был принят пакет предложенных правительством законов, касавшихся пополнения бюджета. Их поддержала «Действие и солидарность» Санду.
«Люди ждут помощи от государства. Законопроекты, которые правительство приняло под свою ответственность, предусматривают такую поддержку. Они лежат в парламенте уже неделю… Завтра в 10:00 я снова буду в парламенте. Рассчитываю на ответственность Майи Санду», — написал Кику.
Он напомнил, что поправки в госбюджет предусматривают повышение зарплат врачам, увеличение пособий и другие выплаты на поддержку населения в период кризиса, спровоцированного пандемией.
Правительство утвердило их под свою ответственность — этот механизм позволяет одобрить их без голосования в парламенте, однако премьер обязан зачитать поправки депутатам для вступления их в силу. Это невозможно из-за бойкота со стороны оппозиции.
Парламентский кризис связан с тем, что правящая коалиция в составе Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партии Молдовы (ДПМ), сократившись до 49 депутатов, потеряла большинство в 101-местном парламенте. В течение последних недель фракцию ДПМ покинули 17 из 30 парламентариев, которые ушли в Pro Moldova и «Шор».