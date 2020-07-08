Глава правительства Молдавии Ион Кику призвал лидера проевропейской оппозиции, экс-премьер-министра Майю Санду прекратить бойкот парламента, чтобы он смог 9 июля представить под свою ответственность поправки в бюджет, необходимые для преодоления последствий пандемии. Он написал об этом на своей странице в Facebook 8 июля

Додон и социалисты пользуются поддержкой большинства молдавских избирателей — опрос © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Люди ждут помощи от государства. Законопроекты, которые правительство приняло под свою ответственность, предусматривают такую поддержку. Они лежат в парламенте уже неделю… Завтра в 10:00 я снова буду в парламенте. Рассчитываю на ответственность Майи Санду», — написал Кику.

Он напомнил, что поправки в госбюджет предусматривают повышение зарплат врачам, увеличение пособий и другие выплаты на поддержку населения в период кризиса, спровоцированного пандемией.

Правительство утвердило их под свою ответственность — этот механизм позволяет одобрить их без голосования в парламенте, однако премьер обязан зачитать поправки депутатам для вступления их в силу. Это невозможно из-за бойкота со стороны оппозиции.

Парламентский кризис связан с тем, что правящая коалиция в составе Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партии Молдовы (ДПМ), сократившись до 49 депутатов, потеряла большинство в 101-местном парламенте. В течение последних недель фракцию ДПМ покинули 17 из 30 парламентариев, которые ушли в Pro Moldova и «Шор».