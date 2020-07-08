Лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий 7 июля в эфире NewsOne заявил, что его можно поздравить с рождением ребёнка

«Не хочу рисковать людьми»: Шарий рассказал о новых акциях протеста © скриншот с видео Анатолий Шарий

«Я предпочитаю все, что связано с личной жизнью, оставлять за скобками. Мне даже начали писать, может, горе случилось, когда увидели, что Ольга (супруга Шария. — Ред.) беременна, а потом об этом не было сообщений. Я не пощу фотографии ребёнка. Но, без сомнения, если Ольга была беременна, она ж не слон, чтоб вынашивать три года. Поэтому да, она родила. Но я не называю ни пол, ни имя ребёнка. Просто не хочу. Считаю это неправильным. Может быть, когда-нибудь я изменю свое мнение», — сказал Шарий.

До этого момента семья выставляла в соцсетях фотографию Ольги Шарий в положении, но сообщений о рождении ребёнка не публиковала.