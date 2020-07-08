Власти Грузии разрешили въезд в страну авиарейсами для граждан Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом пресс-спикер главы грузинского правительства Ираклий Чиковани сообщил на брифинге 8 июля, передает «Интерфакс»

Грузия снова смягчила карантин © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

Так, Чиковани уточнил, что в случае, если граждане этих стран посещали за 14 дней до поездки в Грузию страны с высоким уровнем распространения коронавируса, они должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин.

Также всех прибывающих будут проверять в аэропортах с помощью термоскрининга, и в случае выявления высокой температуры им будет предложено пройти ПЦР-тестирование.

Что касается деловых визитов, то их беспрепятственно смогут совершать граждане любой страны, но с условием прохождения ПЦР-тестирования каждые 72 часа. Это условие не касается граждан Франции, ФРГ и стран Балтии.

А граждане остальных стран ЕС, которые уже внесли Грузию в «зеленый список» безопасных по коронавирусу стран, смогут посещать Грузию только с условием прохождения обязательного 14-дневного карантина за свой счет, сказал Чиковани.