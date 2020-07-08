По его словам, граждане этих стран смогут беспрепятственно совершать визиты в Грузию, однако только воздушным транспортом. При этом перед визитом будет обязательным заполнение специальной электронной анкеты, где будут указаны контактные данные, история поездок за последние 14 дней и указан маршрут передвижения по Грузии.
Так, Чиковани уточнил, что в случае, если граждане этих стран посещали за 14 дней до поездки в Грузию страны с высоким уровнем распространения коронавируса, они должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин.
Также всех прибывающих будут проверять в аэропортах с помощью термоскрининга, и в случае выявления высокой температуры им будет предложено пройти ПЦР-тестирование.
Что касается деловых визитов, то их беспрепятственно смогут совершать граждане любой страны, но с условием прохождения ПЦР-тестирования каждые 72 часа. Это условие не касается граждан Франции, ФРГ и стран Балтии.
А граждане остальных стран ЕС, которые уже внесли Грузию в «зеленый список» безопасных по коронавирусу стран, смогут посещать Грузию только с условием прохождения обязательного 14-дневного карантина за свой счет, сказал Чиковани.