Конституционный суд в четверг рассмотрит представление 51 депутата Рады о конституционности указа экс-президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Об этом 8 июля сообщается на сайте суда

Рекордный пиар антикоррупционеров Украины. Как Сытник и Холодницкий «прикрыли» Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О назначении А. Сытника Директором Национального антикоррупционного бюро Украины" от 16 Апрель 2015 № 218/2015», — говорится в сообщении.

Авторы ходатайства отмечают, что Порошенко, назначив директора Национального антикоррупционного бюро Украины, вышел за пределы своих конституционных полномочий. Кроме того, народные депутаты считают, что издание указа противоречит положениям части Конституции Украины.