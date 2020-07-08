«По решению главы государства Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Груз для ликвидации последствий наводнения был сформирован в кратчайшие сроки и отправился с территории Республиканского отряда специального назначения МЧС сегодня утром», — говорится в сообщении.
Белоруссия по просьбе украинской стороны направит в пострадавшие районы две электростанции, мотопомпы, палатки, рукава пожарные напорные различного диаметра общим количеством более полутора тысяч, комплекты индивидуальные защитные для ликвидации последствий наводнения.
Общая масса груза, который был сформирован в кратчайшие сроки, — 30 тонн. МЧС обеспечивает доставку и сопровождение грузов. Планируется, что белорусская помощь прибудет во Львов 8 июля.