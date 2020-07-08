МЧС Белоруссии отправило на Украину гуманитарный груз для ликвидации последствий наводнения. Об этом 8 июля сообщается на сайте МЧС страны

«По решению главы государства Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Груз для ликвидации последствий наводнения был сформирован в кратчайшие сроки и отправился с территории Республиканского отряда специального назначения МЧС сегодня утром», — говорится в сообщении.

Наводнение на Западной Украине. Зеленский успокаивает, прокуратура заявляет об экоциде © пресс-служба президента Украины

Общая масса груза, который был сформирован в кратчайшие сроки, — 30 тонн. МЧС обеспечивает доставку и сопровождение грузов. Планируется, что белорусская помощь прибудет во Львов 8 июля.