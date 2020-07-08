Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при пожаре в Луганской области погибли пять человек. Об этом он рассказал 8 июля на брифинге, который транслировал Офис президента

«На сейчас есть информация, что это пять людей, но пока что это не полная информация. До конца дня мы посчитаем… Будем надеяться, что больше жертв не будет… Людям поможем», — сказал Зеленский.

Также он сообщил, что 24 жилых дома полностью уничтожены. Переселением будет заниматься ОГА. Зеленский попросил Кабмин на сегодняшнем заседании выделить 300 тыс. гривен (около 750 тыс. рублей) за каждый сгоревший дом, еще по 20 тыс. гривен (около 50 тыс. рублей) отдельно для поддержки каждому пострадавшему. Также будет выделена отдельная сумма семьям погибших.

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область © president.gov.ua Арсен Аваков, который также находится с президентом в Луганской области, сообщил, что в настоящее время есть три очага, которые тушит авиация. Они расположены вблизи линии размежевания. По его словам, до конца дня планируется полностью локализовать очаги.

Также он отметил, что в область будет доставлена техника, которая постоянно там будет находиться — поскольку, когда вспыхнул пожар, местной техники не хватило и она прибывала из других мест.