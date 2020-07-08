«Я бы не хотел рисковать людьми. Поэтому мы сейчас думаем, как лучше нам решать с улицей. Однозначно надо выходить на мирные акции протеста. Но не против кого-то, а за свои права. Но я бы не хотел, чтобы кто-то страдал. А мы видим разнарядки, которые спущены из Офиса президента — бить, убивать. Я уверен, что ОП имеет к этому отношение. И очень скоро я опубликую фактические данные в подтверждение этому», — пообещал Шарий.
В июне сторонники «Партии Шария» провели акцию протеста у здания Офиса президента. А 2 июля на акцию протеста против «Партии Шария» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» вышли представители Нацкорпуса.