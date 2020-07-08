Лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий в ближайшее время не планирует проводить новые акции протеста. Об этом он заявил 7 июля в эфире NewsOne

Анатолий Шарий. Биографическая справка © commons.wikimedia/Westmclaren В июне сторонники «Партии Шария» провели акцию протеста у здания Офиса президента. А 2 июля на акцию протеста против «Партии Шария» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» вышли представители Нацкорпуса.