«Из-за содействия в незаконной переправке пятого президента через границу — экс-пограничнику сообщено о подозрении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничник в январе 2018 года предоставил незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через границу Украины, вопреки существующему порядку, вне пункта пропуска, президента Украины и лиц, сопровождавших его на отдых на Мальдивы.
Следствие проверяет причастность военнослужащего и других лиц из числа руководства Государственной пограничной службы Украины и Управления государственной охраны Украины к переправке через государственную границу Украины бывших высокопоставленных лиц без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска.
Заведено дело. Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления.