Госбюро расследований Украины вручило подозрение начальнику военной части погранслужбы за пропуск президента Петра Порошенко, и его близких через границу без прохождения контроля при полете на Мальдивы. Об этом 8 июля ведомство сообщает в Telegram

«Из-за содействия в незаконной переправке пятого президента через границу — экс-пограничнику сообщено о подозрении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничник в январе 2018 года предоставил незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через границу Украины, вопреки существующему порядку, вне пункта пропуска, президента Украины и лиц, сопровождавших его на отдых на Мальдивы.

Аукнется ли Порошенко его скандальный отдых на Мальдивах? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Заведено дело. Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления.