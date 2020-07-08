На Украине с начала эпидемии зафиксировано 50 414 случаев коронавируса, 1306 летальных, 23 119 пациентов выздоровели. Об этом 8 июля сообщает Минздрав Украины в Telegram

«По состоянию на 9:00 8 июля в Украине 50 414 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1306 летальных, 23 119 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 807 новых случаев», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По состоянию на утро 8 июля в Центр поступило 1170 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 97 356 сообщений о подозрении на COVID-19.