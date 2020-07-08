«По состоянию на 9:00 8 июля в Украине 50 414 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1306 летальных, 23 119 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 807 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Львовской области, Киеве и Черновицкой области — 6562, 5779 и 5051. Более 4 тысяч в Ровенской и более 3 тысяч в Закарпатской областях. Еще в четырех регионах заболевших более 2 тысяч и меньше.
По состоянию на утро 8 июля в Центр поступило 1170 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 97 356 сообщений о подозрении на COVID-19.