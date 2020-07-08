«Что касается детских учреждений отдыха и оздоровления, то карантин запрещает их деятельность до 31 июля. Это связано с рядом факторов, поскольку это организованные детские коллективы, и, кроме возможности распространения коронавирусной болезни, есть возможность распространения других кишечных инфекций и возникновения вспышек острых кишечных инфекций, о чем свидетельствует недавний случай, который произошел в Кирилловке, в Запорожской области, когда пострадали во время вспышки 14 детей», — объяснил Ляшко
На днях председатель Кирилловского поселкового совета Иван Малеев рассказал, что 14 человек госпитализировали с отравлением после отдыха на базе. Правоохранители завели уголовное дело и провели на базе обыск.