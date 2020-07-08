Детские лагеря возобновят работу на Украине 31 июля. Об этом 7 июля заявил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала «112 Украина»

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