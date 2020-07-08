В Свердловской области на Мариинском прииске, принадлежащем российской госкорпорации Ростех, нашли четыре коллекционных изумруда. Их общая масса равна 4,8 килограмма, сообщили 7 июля на сайте корпорации

Археологическая находка под Запорожьем перевернет представление о скифах в Причерноморье © Фото: Вся власть найдены на ленте конвейера при сортировке камней.

Масса каждого из них варьируется от 1 до 1,5 кг, стоимость — от $7 до $11 тысяч. Общая стоимость самородков может достигать $ 40 тысяч.

Камни имеют правильную форму, темно-зеленый цвет и хороший сорт. После оценки Гохрана РФ будет принято решение об их продаже.

По словам представителя дочернего предприятия Ростеха «РТ-Капитал» Кирилла Федорова, найти камни отменного качества удалось благодаря изменению технологии дробления руды, на которую предприятие перешло в рамках новой стратегии развития. На прииске изменили настройки фракционного оборудования, что позволило увеличить размер камней с сохранением их природной формы в готовом сырье.

Крупные изумруды более востребованы и ценятся выше, чем мелкие камни.

Мариинский прииск — одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в Российской Федерации. Оно славится уникальными находками, которые регулярно пополняют запасы государственного фонда драгоценных металлов. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов, более 5 тонн бериллов.