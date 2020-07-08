Заместитель спикера Верховной Рады Елена Кондратюк написала заявление в Комитет Рады с просьбой дать оценку конфликту, который произошел между двумя депутатами в минувшую пятницу. О своем решении Кондратюк накануне сообщила на своей странице в Facebook

В пятницу, 3 июля, во время обсуждения законопроекта №3734 о поступлении детей с оккупированных территорий в вузы Украины без внешнего независимого оценивания произошла потасовка, в ходе которой депутат от «Слуги народа» Андрей Мотовиловец поднял руку на депутата «Европейской солидарности» Марию Ионову.

«Я о досадном случае в пятницу, когда депутат Андрей Мотовиловец позволил себе применить силу к депутату, и здесь надо уточнить — женщине-депутату. Не могу не обратить внимание на покаяние, которое определил сам себе господин Мотовилец — это выплатить 100 000 гривен в благотворительный фонд, если ему кто-то что-то докажет… Откровенно скажу, я надеялась, что депутат Андрей Мотовиловец просто публично принесет свои извинения, как это сделал спикер парламента Дмитрий Разумков от имени руководства после эмоциональной перепалки и столкновения в зале, за что ему отдельное спасибо», — написала Кондратюк.

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«А еще я хочу обратиться к мужчинам-депутатам из фракции большинства, женщины которых пропагандируют равенство прав и возможностей женщин и борются с насилием — Сергей Бабак и Александр Мариковский, может, вы убедите коллегу извиниться? Давиду Арахамия — руководителю фракции — я так понимаю, не удалось (я обращалась!)», — написала Кондратюк.