Минздрав Украины прогнозирует вторую волну коронавируса в стране на октябрь-ноябрь 2020 года. Об этом 7 июля заявил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире «112 Украина»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По его словам, если бы на Украине не вводили карантин, то число летальных случаев в стране могло достичь 120 тысяч.

«Сейчас прогнозы, которые сделаны в июне, показывают, что при пессимистических сценариях мы можем достичь 7 тысяч (умерших от коронавируса. — Ред.)», — добавил он.