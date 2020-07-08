«Вторая волна — мы не должны о ней не думать, мы должны к ней готовиться, что мы и делаем. Я более чем уверен, что когда будет рост заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями, а это конец октября — начало ноября, это стабильный так называемый эпидемический сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний, у нас будет подъем заболеваемости в том числе коронавирусной болезнью», — пояснил Ляшко.
По его словам, если бы на Украине не вводили карантин, то число летальных случаев в стране могло достичь 120 тысяч.
«Сейчас прогнозы, которые сделаны в июне, показывают, что при пессимистических сценариях мы можем достичь 7 тысяч (умерших от коронавируса. — Ред.)», — добавил он.