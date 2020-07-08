Нацбанк Украины заявил о политическом давлении со стороны депутатов

Сотрудники Национального банка Украины заявили о политическом давлении со стороны отдельных депутатов. Соответствующее заявление опубликовала 7 июля пресс-служба НБУ в Facebook

Экс-глава НБУ Смолий рассказал о решающем разговоре с Зеленским перед отставкой © REUTERS, Valentyn Ogirenko/File Photo

«Мы полостью разделяем позицию правления Национального банка и считаем недопустимым осуществление политического давления на центральный банк Украины в правовом и цивилизованном государстве», — говорится в тексте заявления.

В Нацбанке потребовали прекратить давление.

«Мы требуем прекратить политическое давление на НБУ. Не на словах, а действиями. Мы ожидаем реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в Верховную раду защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов. Депутатов, которые систематически искажают и дискредитируют нашу работу. Их цель — прекращение сотрудничества Украины с международными партнерами», — говорится в материале.

Яков Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, 1 июля написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского 3 июля уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.