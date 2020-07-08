Украина вышла из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества независимых государств. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликовали 7 июля на сайте главы государства

Страны СНГ лишатся около $30 млрд из-за закрытия границ и возвращения гастарбайтеров © РИА Новости, Майя Машатина | Перейти в фотобанк

Кроме того, президент поручил министерству иностранных дел Украины сообщить Исполнительному комитету СНГ о выходе страны из Соглашения.

Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.