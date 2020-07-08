Эксперт пояснил, что еще в 2008 году знаменитая американская социологическая служба Gallup установила, что 5/6 граждан Украины считают родным языком, причем не просто выученным в детстве, а используемым в повседневной жизни, именно русский.
Поэтому, по его мнению, любой, кто хочет числиться руководителем хотя бы формально независимой Украины, вынужден действовать против большинства своих сограждан.
«Поэтому руководители якобы независимой Украины вынуждены укладывать страну и народ под кого угодно и в какой угодно позе, расспрашивая только, чего хочет очередной насильник, только потому, что лечь под насильника — единственный способ остаться в стороне от остальной России», — категоричен Вассерман.
А чтобы вот это предательство интересов страны и народа не выглядело откровенным предательством, украинская власть вынуждена постоянно провоцировать конфликты с остальной Россией, чтобы представить себя в качестве якобы защитника от врага, заключил он.