На Украине могут быть пророссийские кандидаты в президенты, но не могут быть пророссийские президенты. Именно потому, что президент Украины хочет числиться независимым. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Россия – самодостаточная цивилизация, и у нее нет необходимости ни с кем конфликтовать © РИА Новости, Александр Натрускин

Поэтому, по его мнению, любой, кто хочет числиться руководителем хотя бы формально независимой Украины, вынужден действовать против большинства своих сограждан.

«Поэтому руководители якобы независимой Украины вынуждены укладывать страну и народ под кого угодно и в какой угодно позе, расспрашивая только, чего хочет очередной насильник, только потому, что лечь под насильника — единственный способ остаться в стороне от остальной России», — категоричен Вассерман.

А чтобы вот это предательство интересов страны и народа не выглядело откровенным предательством, украинская власть вынуждена постоянно провоцировать конфликты с остальной Россией, чтобы представить себя в качестве якобы защитника от врага, заключил он.