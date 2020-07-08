«Думаю, они не будут юридически выходить из Минских соглашений. Им, конечно, очень хочется, но в таком случае они полностью потеряют поддержку Франции и Германии. В Париже и Берлине уже понимают, что Украина их сделала дураками, а если Украина юридически выйдет из Минских соглашений — то это то же самое, что прийти и в суп плюнуть», — пояснил эксперт.
При этом политолог обратил внимание, что Европа только что продлила санкции России на полгода, так что в ближайшие полгода она их точно не готова снять.
Если же говорить о геополитическом развороте Европы от России к США, то этот разворот происходит уже около пяти лет, и может происходить еще год или полтора, резюмировал Ищенко.