Украина хочет юридически выйти из Минских соглашений. Но если она это сделает, то потеряет поддержку Франции и Германии. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко VLOG: геополитические угрозы и национальные интересы России

При этом политолог обратил внимание, что Европа только что продлила санкции России на полгода, так что в ближайшие полгода она их точно не готова снять.

Если же говорить о геополитическом развороте Европы от России к США, то этот разворот происходит уже около пяти лет, и может происходить еще год или полтора, резюмировал Ищенко.