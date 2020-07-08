Евросоюз выделил странам объединения деньги на преодоление последствий пандемии коронавируса, которые в принципе не предусматривают трат на оборонные расходы. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в недавнем комментарии Sputnik Латвия

Эксперт Носович: Из-за коронавируса и кризиса страны Прибалтики могут попросить помощи у Москвы © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Артис Пабрикс.

«Средства Латвии и другим странам ЕС выделяются на преодоление социально-экономических следствий коронавируса, какое отношение к этому имеют расходы на оборону — нужно спрашивать у господина Пабрикса. Эти претензии Латвии к Брюсселю абсолютно бессмысленны и ничем не обоснованы», — подчеркнул эксперт.

Носович отметил, что в целом Брюссель не стремится выполнять оборонные инициативы стран Балтии, в частности еще до пандемии отвергнув план по созданию «военного Шенгена», предполагавший объемные инвестиции в инфраструктуру стран Восточной Европы, чтобы в случае военного кризиса по ним могла быстрее передвигаться военная техника НАТО.

Специалист добавил, что то же самое происходит с проектом строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica, которую уже прямо называют не экономическим проектом, а военным.

Под этим военным обоснованием Балтия просит ЕС выделять все больше денег, а происходит ровно обратное, потому что в плане безопасности и обороноспособности Прибалтика европейское руководство особо не интересует, заключил он.