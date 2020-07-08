Полем боя Америки и Китая, по его мнению, станет Европа, на которую США уже давят требованиями абсолютной лояльности.
В будущем Вашингтон будет еще активнее принуждать ЕС к покупке своих товаров, в том числе энергоносителей, однако Китай противопоставит этому финансовые возможности, которых у Штатов нет, прогнозирует эксперт.
«Китай будет получать лояльность льготными кредитами, которые американцы давать не могут. Сначала Греции, Болгарии, Сербии, потом Польше, а затем и Германии», — пояснил Рар.
Политолог добавил, что сегодня Пекин быстрее всех выходит из коронавирусного кризиса, располагает крупнейшими в мире деньгами, захватывает оставленные США экономические и политические ниши в Африке и на Ближнем Востоке и имеет четкую глобальную стратегию.