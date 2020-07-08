«Если Германия и Франция хотя бы частично признают Украину виновной в невыполнении Минских соглашений, санкции с России частично будут сняты. Ведь сама отмена санкций означает частичное снятие вины с России», — пояснил эксперт.
Политолог отметил, что в процессе мирного урегулирования есть подвижки по гуманитарным вопросам, таким как пересечение линии разграничения или обмен захваченными лицами, диалог в отношении деэскалации конфликта и поиск новых точек разведения сил, но прогресса в части политического урегулирования пока нет.
Это делает конфликт замороженным и оставляет его в подвешенном состоянии, что не устраивает сегодня как минимум Россию и Украину, поэтому поиск путей разрешения конфликта продолжается, добавил Бортник.