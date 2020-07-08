Отмена антироссийских санкций сегодня нереалистична. Для хотя бы частичного снятия Европой санкций с России нужен намного более глубокий экономический и эпидемиологический кризис, либо признание Киева виновным в невыполнении Минских соглашений. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Россия нацелена использовать Донбасс для давления на Украину © Facebook, Ruslan Bortnik

Политолог отметил, что в процессе мирного урегулирования есть подвижки по гуманитарным вопросам, таким как пересечение линии разграничения или обмен захваченными лицами, диалог в отношении деэскалации конфликта и поиск новых точек разведения сил, но прогресса в части политического урегулирования пока нет.

Это делает конфликт замороженным и оставляет его в подвешенном состоянии, что не устраивает сегодня как минимум Россию и Украину, поэтому поиск путей разрешения конфликта продолжается, добавил Бортник.