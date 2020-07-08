Многие мировые конфликты объединяет стремление США играть роль мирового полицейского даже тогда, когда им это невыгодно. Об этом рассказал политолог Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: США — инициатор конфликтов с Россией, Китаем и Сирией © Facebook, Евгений Константинов

«Да, не всегда все решалось справедливо, однако сегодня вообще сложно говорить о справедливости в условиях глобального кризиса», — подчеркнул Константинов.

Антагонизм между США и Россией, а также Китаем и Сирией исключительно односторонний, то есть стороной агрессии выступают исключительно американцы, рассуждает политолог.

Все остальные вполне готовы к переговорам и дружеским отношениям, заключил собеседник издания.