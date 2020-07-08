В прежние времена, считает эксперт, все решалось гораздо проще и быстрее: кто-то воевал, кто-то интриговал, но никаких затяжных необъявленных войн, непризнанных территорий и прочих болезней нашего века не наблюдалось.
«Да, не всегда все решалось справедливо, однако сегодня вообще сложно говорить о справедливости в условиях глобального кризиса», — подчеркнул Константинов.
Антагонизм между США и Россией, а также Китаем и Сирией исключительно односторонний, то есть стороной агрессии выступают исключительно американцы, рассуждает политолог.
Все остальные вполне готовы к переговорам и дружеским отношениям, заключил собеседник издания.