Российским переговорщикам в Минской подгруппе следует начинать каждое заседание с разбора заявлений украинской стороны, которая говорит о якобы нежелании Москвы выполнить Минские соглашения. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в недавнем комментарии Федеральному агентству новостей

Не возвращение на Украину. Корнилов назвал истинный смысл Минских соглашений © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский заявил, что никто не может ничего требовать от Украины на международной арене, включая принятие закона об особом статусе Донбасса.

Эксперт отметил, что украинская сторона постоянно призывает мир к санкциям против России за то, что та якобы «не выполняет Минские соглашения», но при этом Киев почему-то полагает, что никто не вправе требовать от Украины выполнить эти же соглашения.

«Я бы на месте переговорщиков в минской группе каждое заседание начинал бы с разбора подобных заявлений украинской стороны и требовал бы публичных ответов. С тем, чтобы тыкать западных «санкционеров» в эти факты, как нашкодивших котят», — категоричен Корнилов.

Политолог добавил, что только новый «котел» или более решительная политика России подтолкнут Киев к каким-то действиям в этом направлении, но он может опоздать с принятием особого статуса для Донбасса.