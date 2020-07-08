Геополитическая подоплека всех конфликтов в мире состоит в том, что та система, которую привыкли называть Ялтинской, давно приказала долго жить и не отвечает реалиям нынешнего времени. Об этом рассказал глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарёв: В будущем мы можем оказаться в «цифровом концлагере», а каким он будет, непонятно © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Хотя многие считают, что инцидент на индокитайской границе вызван лишь недисциплинированностью военнослужащих, по его мнению, такие конфликты будут и дальше.

«Я думаю, что нас также ждет горячая осень в США, где ни одна, ни другая сторона, похоже, не намерена признавать результаты выборов. К чему это может привести, мы знаем из собственного опыта. Это может привести к серьезному гражданскому конфликту», — констатировал Золотарев.

Период относительной стабильности в мире закончился, и это связано в том числе и с коронавирусом, добавил политолог.

Жить как раньше (ни в бизнесе, ни в политике, ни в личной жизни) уже не получится, заключил собеседник издания.