Более того, продолжил эксперт, учитывая проблему перехода от пятого к шестому технологическому укладу, в мире будет резкий рост обострения ситуации.
Хотя многие считают, что инцидент на индокитайской границе вызван лишь недисциплинированностью военнослужащих, по его мнению, такие конфликты будут и дальше.
«Я думаю, что нас также ждет горячая осень в США, где ни одна, ни другая сторона, похоже, не намерена признавать результаты выборов. К чему это может привести, мы знаем из собственного опыта. Это может привести к серьезному гражданскому конфликту», — констатировал Золотарев.
Период относительной стабильности в мире закончился, и это связано в том числе и с коронавирусом, добавил политолог.
Жить как раньше (ни в бизнесе, ни в политике, ни в личной жизни) уже не получится, заключил собеседник издания.