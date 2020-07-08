Никакого украинского флота по факту не существует. Максимум, на что способны военно-морские силы этой страны — выйти в море на несколько суток. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в недавнем комментарии изданию NewInform

Коротченко назвал обстоятельства, при которых Россия применит ядерное оружие © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Алексей Неижпапа заявил о планах страны «вернуть Крым» и подготовиться к «войне с Россией».

Говоря о планах Киева разместить на Черном и Азовском морях ракетные комплексы «Нептун», эксперт с иронией напомнил о том, как в Киеве заявляли о том, что у них есть ракета, с помощью которой они отправят на Марс украинского космонавта.

«Безудержный блеф и пиар, причем достаточно глупый. Можно только выразить сочувствие украинскому обществу, если они такие заявления воспринимают всерьез», — подчеркнул Коротченко.

Специалист добавил, что заявления такого плана дискредитируют и Украину, и людей, которые такие заявления делают.