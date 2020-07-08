Промышленные предприятия Днепра почти не останавливали свою работу в период карантина и продолжают работать сейчас. Об этом рассказал главный редактор местной газеты «Горожанин» Виталий Теплов в интервью изданию Украина.ру

Виталий Теплов о легендах и мифах аполитичного Днепра © Facebook, виталий теплов

При этом, по его сведениям, в очень тяжелом положении оказались рестораны и магазины, многие из которых уехали с красной линии, потому что не могут платить арендную плату с такими доходами.

Местная власть, считает Теплов, уделяет недостаточно внимания исправлению экономической ситуации, а больше занимается вопросами самопиара в связи с карантином, то сразу же вводя жесткие ограничения, то сразу же их отменяя.