«Под конец карантина запустился завод имени Петровского. Они в прошлом году начинали ставить на ремонт печи, что-то у них не получилось, потом начался карантинный кризис, и они в общем-то просто прикрылись, сильно сократили персонал. Сейчас ищут», — указал эксперт.
При этом, по его сведениям, в очень тяжелом положении оказались рестораны и магазины, многие из которых уехали с красной линии, потому что не могут платить арендную плату с такими доходами.
Местная власть, считает Теплов, уделяет недостаточно внимания исправлению экономической ситуации, а больше занимается вопросами самопиара в связи с карантином, то сразу же вводя жесткие ограничения, то сразу же их отменяя.