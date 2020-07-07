Нардеп напомнил, что во время рассмотрения закона было зафиксировано большое количество фактов неперсонального голосования, а также подчеркнул, что этот нормативный акт направлен на дискриминацию граждан по языковому признаку.
«73% украинцев высказались на президентских выборах за прекращение языковой политики, проводимой прошлой властью… Абсолютное большинство граждан Украины поддерживает статус украинского как государственного языка в соответствии со статьей 10 Конституции, которой обеспечено его развитие вместе с гарантией свободного развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств, — то есть всех языков, на которых говорят граждане Украины», — заявил Новинский.
Он отметил, что опыт многоязычных Канады, Швейцарии, Финляндии, Бельгии свидетельствуют о том, что в демократических правовых государствах развитие и защита как государственного, так и языков нацменьшинств объединяет общество и укрепляет национальный суверенитет.