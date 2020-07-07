Языковой закон от 2019 года не соответствует ряду статей Конституции Украины и был принят с нарушением процедуры, в связи с чем депутат Вадим Новинский призывает Конституционный суд установить его конституционность. Он сказал об этом 7 июля, комментируя пленарное заседание Большой палаты КСУ, посвященное рассмотрению этого представления

КС Украины рассмотрит дело о конституционности языкового закона © Стрингер

«73% украинцев высказались на президентских выборах за прекращение языковой политики, проводимой прошлой властью… Абсолютное большинство граждан Украины поддерживает статус украинского как государственного языка в соответствии со статьей 10 Конституции, которой обеспечено его развитие вместе с гарантией свободного развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств, — то есть всех языков, на которых говорят граждане Украины», — заявил Новинский.

Он отметил, что опыт многоязычных Канады, Швейцарии, Финляндии, Бельгии свидетельствуют о том, что в демократических правовых государствах развитие и защита как государственного, так и языков нацменьшинств объединяет общество и укрепляет национальный суверенитет.