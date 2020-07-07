Украина получила 11,5 миллионов евро (927,6 миллионов рублей) помощи от Еврокомиссии на реформирование госуправления. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба Минфина страны

Украина получит €500 млн в начале года – вице-президент Еврокомиссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Украина получила от Европейской комиссии четвертый транш в сумме 11,5 миллиона евро в рамках Соглашения между правительством Украины и Европейским союзом о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления на Украине" (заключенного 19 декабря 2016 года)», — говорится в сообщении Минфина Украины.

Там отметили, что указанные средства выделены на безвозмездной и безвозвратной основе в связи с выполнением Кабмином Украины общих условий получения этих средств.

Они будут направлены на финансирование расходов общего фонда госбюджета: речь идет об обеспечении достаточного прогресса в реализации стратегии реформирования госуправления, о реализации обоснованной макроэкономической политики, ориентированной на стабильность, о прогрессе в реализации пересмотренной стратегии развития системы управления госфинансами, а также о прогрессе в доступе общественности к своевременной, полной и качественной бюджетной информации.