Ранее ЕК объявила о решении выделить Украине 500 миллионов евро (40,3 миллиарда рублей) макрофинансовой помощи. Отмечалось, что суммарно с этим траншем ЕС уже предоставил Украине 3,8 миллиарда евро (306,5 миллиарда рублей) в качестве займа.
«Украина получила от Европейской комиссии четвертый транш в сумме 11,5 миллиона евро в рамках Соглашения между правительством Украины и Европейским союзом о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления на Украине" (заключенного 19 декабря 2016 года)», — говорится в сообщении Минфина Украины.
Там отметили, что указанные средства выделены на безвозмездной и безвозвратной основе в связи с выполнением Кабмином Украины общих условий получения этих средств.
Они будут направлены на финансирование расходов общего фонда госбюджета: речь идет об обеспечении достаточного прогресса в реализации стратегии реформирования госуправления, о реализации обоснованной макроэкономической политики, ориентированной на стабильность, о прогрессе в реализации пересмотренной стратегии развития системы управления госфинансами, а также о прогрессе в доступе общественности к своевременной, полной и качественной бюджетной информации.