Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая может быть задействована для достройки газопровода «Северный поток-2», вышла из немецкого порта Мукран 7 июля. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking

Способное достроить «Северный поток-2» судно бросило якорь у Калининграда © Газпром флот

Накануне, 6 июля, Дания выдала оператору проекта Nord Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство «Северного потока-2» в своих водах. Теперь компании можно использовать при реализации проекта не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным, поскольку подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химоружием.

Таким образом, одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода, является якорная баржа «Фортуна» компании МРТС. Второй кандидат — трубоукладчик «Академик Черский» с системой динамического позиционирования, который также находится в Мукране.

К работе по укладке труб можно вернуться не ранее 3 августа, когда завершается период апелляции по этому решению.