Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области начался 6 июля. Во вторник, 7 июля, спасателям удалось локализовать пожар на площади 85 гектаров, однако из-за порывов ветра возникли несколько новых очагов лесных пожаров, в связи с чем было принято решение об эвакуации жителей двух поселков.
«В связи с порывистым ветром (до 25 метров в секунду) и высокой температурой воздуха (+38) произошло распространение пожара на село Смоляниново Новоайдарского района. Предварительно один человек погиб и девять госпитализированы. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново», — говорится в сообщении.
На данный момент к тушению привлечены 361 человек и 85 единиц техники. Дополнительные силы были направлены к селу Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества.