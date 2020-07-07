В результате лесных пожаров в Луганской области Украины по меньшей мере один человек погиб и девять госпитализированы. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 7 июля

Эхо Чернобыля: почему на Украине так испугались лесных пожаров © REUTERS, ANI

«В связи с порывистым ветром (до 25 метров в секунду) и высокой температурой воздуха (+38) произошло распространение пожара на село Смоляниново Новоайдарского района. Предварительно один человек погиб и девять госпитализированы. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново», — говорится в сообщении.

На данный момент к тушению привлечены 361 человек и 85 единиц техники. Дополнительные силы были направлены к селу Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества.