Представители республик Донбасса и Украины договорились обменяться информацией о разыскиваемых лицах. Об этом представительница ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева сообщила по итогам видеоконференции 7 июля, передает Луганскинформцентр

Ермак заявил, что процесс обмена пленными в Донбассе затормозился © пресс-служба президента Украины Тони] Фришем было доведено до сторон, обозначена четкая дата, до какого времени мы должны предоставить информацию по разыскиваемым лицам», — сказала Кобцева.

Она выразила надежду, что Киев выполнит обязательства и предоставит необходимую информацию о разыскиваемых в Донбассе лицах.

При этом представительница ЛНР добавила, что в вопросе процессуальной очистки удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе лиц украинская сторона «наотрез отказывается выполнять свои обязательства». Она пообещала, что эта позиция Украины будет доведена на заседании Контактной группы.

Ранее Кобцева сообщала, что ЛНР разыскивает на территории Украины около 60 удерживаемых лиц.